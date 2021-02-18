В программу медгарантий на 2021 год включили бесплатную вакцинацию от COVID-19

В программу медицинских гарантий-2021 включен пакет вакцинации против COVID-19. Для украинцев прививка будет бесплатной. Об этом сообщает Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ).

Новая программа медицинских гарантий начнет действовать с 1 апреля 2021 года. Пациенты будут иметь право на помощь без привязки к месту регистрации или проживания.

Глава Национальной службы здоровья Украины Андрей Виленский отметил, что НСЗУ в рамках процеса вакцинации будет проверять соответствие требованиям и заключать договоры с четко определенными медучреждениями, способными осуществить вакцинацию.

«Будем платить за предоставленные услуги заведениям в течение всего периода, пока будет длиться вакцинация в Украине»,– добавил Виленский.

В числе требований к учреждениям он, в частности, назвал возможность обеспечить соблюдение холодовой цепи при транспортировке и хранении вакцин, наличие оснащенного места проведения вакцинации от COVID-19 с разделением потоков пациентов и соблюдением правил эпидемиологической безопасности.

Всего на 2021 год предусмотрено 35 пакетов медицинских услуг. Программа медицинских гарантий будет охватывать такие виды медицинской помощи, как первичная, специализированная и высокоспециализированная помощь, экстренная, паллиативная помощь и реабилитация, медицинская помощь детям до 16 лет и медицинская помощь при беременности и родах.

«В особом фокусе в программе медицинских гарантий в этом году – приближение медицинской помощи к пациенту через развитие амбулаторной помощи. Поэтому Национальная служба здоровья Украины предлагает внедрить на первичном звене новые пакеты – для людей с расстройствами психики и поведения, пациентов с туберкулезом. Отдельным пакетом выделено ведения беременности в амбулаторных условиях», – говорится в сообщении НСЗУ.