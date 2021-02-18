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«Это бремя не потянет». Кислица объяснил, почему РФ не присоединит неподконтрольный Донбасс

18 февраля 2021, 19:11

«Это бремя не потянет». Кислица объяснил, почему РФ не присоединит неподконтрольный Донбасс

Попытка присоединения временно неподконтрольной украинскому правительству части Донбасса обернется для России полной катастрофой. Такое мнение высказал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в интервью Lb.ua.

По его словам, обновленная Конституция РФ не меняет международного права.

«Что-либо, принимаемое РФ в своей Госдуме, не изменяет международного права. Так можно принять все, что угодно. Вы можете пойти к нотариусу и он вам засвидетельствует, что вы – Наполеон, поскольку нотариус удостоверяет не то, что вы говорите, а вашу подпись. Так же с Конституцией РФ, которая – как бы Москва не пыталась – не изменяет международного права», – сказал Кислица.

Дипломат считает, что России сейчас «невыгодно ни политически, ни экономически, ни социально присоединять к себе новые территории».

«Потому что она это бремя не потянет. Да и не стоит забывать о том, как на это может отреагировать международное сообщество. Это для РФ будет полной катастрофой», – подчеркнул Кислица.

По его мнению, интересам Москвы по-прежнему соответствует обескровливание и ослабление стран-соседей.

«Ей нужно, чтобы все соседние страны не имели возможности противостоять. Россия ждет благоприятного момента, чтобы нас всех поглотить», – резюмировал постпред Украины.

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28 января главред RT Маргарита Симоньян выступила на форуме «Русский Донбасс» в неподконтрольном Украине Донецке. Там она заявила, что жители Донбасса «хотят жить у себя дома» и «иметь возможность быть русскими», и призвала Россию присоединить этот регион. В Кремле ответили, что Путин не собирается включать Донбасс в состав России, а в министерстве иностранных дел РФ это высказывание назвали личным мнением Симоньян.

10 февраля, во время общения с главными редакторами российских СМИ, Путин заявил Маргарите Симоньян, что «не бросит» Донбасс.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил журналистам, что Владимир Путин, когда говорил, что «не бросит» оккупированный Донбасс, имел ввиду прежде всего гуманитарную помощь.

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