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На Луганщине мошенники «сняли порчу» с пенсионерки за 100 тысяч гривен

18 февраля 2021, 21:09

На Луганщине мошенники «сняли порчу» с пенсионерки за 100 тысяч гривен

В Северодонецке мошенники обманули двух пенсионерок. Одна из них лишилась почти 100 тысяч гривен, паспорта и ключей от квартиры. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Луганской области.

17 февраля в полицию обратилась женщина и сообщила о том, что две мошенницы под предлогом «снятия порчи» завладели имуществом ее матери. Полицейским 71-летняя пенсионерка рассказала, что встретила двух женщин, которые запугали ее страшными последствиями «порчи». Чтобы избавиться от «магического влияния» женщина вынесла из дома все сбережения – почти 100 тыс грн, а также паспорт и ключи от квартиры.

В этот же день дочь еще одной 77-летней местной жительницы позвонила в полицию и сообщила, что в квартиру ее матери пришла неизвестная женщина и потребовала 13 тысяч гривен за постельное белье, которое якобы заказала заявительница. Доверчивая пенсионерка отдала деньги и получила три комплекта белья, только позже выяснилось, что дочь ничего не заказывала, а мошенница ввела ее в заблуждение.

По обоим фактам полиция открыла уголовные производства по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 190 УК Украины («Мошенничество»).

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Нацполиция

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