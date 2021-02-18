Сшить жизнь заново: Она смогла сохранить любимое дело, несмотря на войну ►

Ирина Паруна родилась и выросла в Северодонецке, с детства занималась шитьем, в родном городе основала собственное дело. Ирина на протяжении всей своей жизни множество раз начинала все с начала и выходила из самых сложных ситуаций. Хотя другого человека могла сломить даже одна из ее потерь. Героиня расскажет что заставило ее покинуть родной Северодонецк и уехать в отдаленное село, что произошло с ее швейным бизнесом в 2014 году и как ей удалось не просто остаться на плаву после множества испытаний, но не потерять веру в себя и в людей.



Это второй выпуск нового сезона проекта «Поколение Донбасс». Его цель - рассказать о людях, чьи жизни изменила война.