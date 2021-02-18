Порошенко де-факто и раньше был владельцем «Прямого», заявил глава Минкульта Ткаченко

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что лидер партии «Европейская солидарность» и пятый президент Петр Порошенко был фактическим владельцем «Прямого» телеканала и раньше.



Об этом он заявил в эфире программы «Право на владу» в эфире «1+1».



Ведущая Наталья Мосейчук попросила прокомментировать Ткаченко заявление Порошенко о покупке вещателя: «Кажется, "Прямой" канал получил настоящего владельца — собственно, Петра Алексеевича Порошенко».



«Кем он и был де-факто», — подчеркнул Ткаченко.



На вопрос, действительно ли Совет нацбезопасности и обороны собирается ввести санкции против «Прямого», как заявляет Порошенко, Ткаченко ответил, что ему ничего об эьтом неизвестно. «Мы привыкли жить в мире выдумок <...> и умеем бороться с ними. В этом случае, думаю, это борьба с выдумками», — подчеркнул министр.



Ткаченко до прихода во власть в 2019 году руководил телеканалом «1+1», который принадлежит Игорю Коломойскому.

Порошенко сегодня объявил о покупке телеканала «Прямой». До этого формальным владельцем канала был бывший нардеп от Партии регионов Владимир Макеенко. При этом участники медиарынка уже давно связывали «Прямой» с Порошенко.