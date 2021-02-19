По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 18 февраля

Ситуация с распространением COVID-19



В Донецкой области за сутки выявлено 170 заболевших. Всего зафиксировано 46 051 случаев ковида. Из них 42 404 человека выздоровели, 1028 — умерли.



В отдельных районах Донецкой области выявили 168 заболевших коронавирусом. Кроме того, 8 человек умерли от осложнений, заявили в группировке «ДНР». Всего там подтверждают 23 224 случаев болезни: 16 249 человек выписаны, а 1 964 — умерли.



На подконтрольной властям территории Луганской области коронавирусную болезнь выявили еще у 34 человек. Два человека умерли от осложнений. Всего COVID-19 подтвержден у 14 631 человека. Из них выздоровели — 13 200, умерло 437 человек.



Группировка «ЛНР» заявила о 10 заболевших и двух умерших за сутки. Всего группировка признает 2 916 случаев инфекции COVID-19. Из них 2 430 человек излечились, 257 пациентов скончались.



Политика



Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что международная администрация ООН по поддержанию мира может появиться в отдельных районах Донецкой и Луганской областей только после заключения между Украиной и Россией мирного договора.



Начальник ГУ МВД России по Ростовской области Олег Агарков заявил, что 639 тысяч жителей оккупированного Донбасса временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей получили гражданство РФ по упрощенной схеме.



Общество



Мобильная связь украинского оператора Vodafone снова доступна в отдельных районах Луганской области после нескольких дней отсутствия.



На Донбассе вследствие боевых действий подтапливаются или уже полностью затоплены и не подлежат дальнейшей эксплуатации 39 шахт. Об этом сообщил эксперт ОБСЕ по вопросам экологии Дмитрий Аверин.



Боевые действия



Миссия ОБСЕ обнаружила на полигоне в районе оккупированного поселка Бугаевка Луганской области российскую радиолокационную станцию «Каста-2Е1».

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