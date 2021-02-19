На Донетчине еще шесть человек умерли из-за коронавируса

За минувшие сутки в Донецкой области умерли шесть человека в результате осложнений из-за коронавируса. Также подтверждено 132 новых случая заболевания. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.



По два летальных случая зафиксировано в Мариупольской и Великоновоселковской ОТГ, по одному в Торецкой и Угледарской ОТГ.



66 новых случаев ковида выявили в Мариупольской ОТГ, 17 в Краматорской, восемь в Покровской, по семь в Славянской и Селидовской ОТГ, пять в Великоновоселковской, по три в Светлодарской, Дружковской, Константиновской, Волновахской, Лиманской и Николаевской ОТГ, два в Кураховской, по одному в Северской и Торецкой ОТГ.



С начала пандемии в Донецкой области без учета неподконтрольной территории зафиксировано 48 183 случаев ковида, из которых 41 112 человек выздоровели, 1034 — умерли.