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Резников: ТКГ не обсуждает вопрос освобождения пленных, которых планировали передать Медведчуку 

19 февраля 2021, 09:59

Резников: ТКГ не обсуждает вопрос освобождения пленных, которых планировали передать Медведчуку 

В рамках Трехсторонней контактной группы не обсуждается вопрос передачи удерживаемых на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей четырех женщин, которых группировки «Л-ДНР» планировали в одностороннем порядке передать главе ОПЗЖ Виктору Медведчуку.

Об этом в программе «Право на владу» в эфире «1+1» сообщил вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

«Нет. Как раз россияне заявили и акцентировали внимание, что сначала девять, а потом уже четыре особы будут передаваться вне пределов минского процесса и нормандского формата. Они сказали, что передадут тому человеку, который свято верит в минские соглашения и назвали фамилию этого нардепа. Это была провокация. Украина на нее не отреагирует ни в коем случае», — заявил Резников, отвечая на вопрос ведущей — ведутся ли переговоры об освобождении удерживаемых четырех человек.

В тоже время он добавил, что украинская делегация в ТКГ готова забрать всех незаконно удерживаемых украинцев без любых условий и ограничений, однако происходить это должно исключительно в рамках согласованного минского процесса.

Также Резников подчеркнул, что переговоры в ТКГ должны продолжаться в любом случае из-за их важности для решения гуманитарных вопросов на Донбассе.

20 января омбудсвумен Людмила Денисова сообщила, что боевики ОРДЛО передадут Украине девятерых удерживаемых лиц. Посредником в передаче должен был стать Медведчук. В ответ МИД Украины сообщил, что передача Медведчуку удерживаемых в ОРДЛО не соответствует механизму Минского процесса.

21 января боевики освободили четырех женщин для передачи в Украину. Среди них Наталья Стаценко, Светлана Довгаль, Наталья Савченко и Екатерина Котенко. В свою очередь, Медведчук просил СБУ о возможности их перенаправления на подконтрольные Украине территории через КПВВ «Майорск». В тот же день глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук сообщил, что процесс передачи четырех удерживаемых лиц остановлен.

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