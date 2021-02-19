Резников: ТКГ не обсуждает вопрос освобождения пленных, которых планировали передать Медведчуку 

В рамках Трехсторонней контактной группы не обсуждается вопрос передачи удерживаемых на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей четырех женщин, которых группировки «Л-ДНР» планировали в одностороннем порядке передать главе ОПЗЖ Виктору Медведчуку.



Об этом в программе «Право на владу» в эфире «1+1» сообщил вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.



«Нет. Как раз россияне заявили и акцентировали внимание, что сначала девять, а потом уже четыре особы будут передаваться вне пределов минского процесса и нормандского формата. Они сказали, что передадут тому человеку, который свято верит в минские соглашения и назвали фамилию этого нардепа. Это была провокация. Украина на нее не отреагирует ни в коем случае», — заявил Резников, отвечая на вопрос ведущей — ведутся ли переговоры об освобождении удерживаемых четырех человек.



В тоже время он добавил, что украинская делегация в ТКГ готова забрать всех незаконно удерживаемых украинцев без любых условий и ограничений, однако происходить это должно исключительно в рамках согласованного минского процесса.



Также Резников подчеркнул, что переговоры в ТКГ должны продолжаться в любом случае из-за их важности для решения гуманитарных вопросов на Донбассе.

20 января омбудсвумен Людмила Денисова сообщила, что боевики ОРДЛО передадут Украине девятерых удерживаемых лиц. Посредником в передаче должен был стать Медведчук. В ответ МИД Украины сообщил, что передача Медведчуку удерживаемых в ОРДЛО не соответствует механизму Минского процесса.



21 января боевики освободили четырех женщин для передачи в Украину. Среди них Наталья Стаценко, Светлана Довгаль, Наталья Савченко и Екатерина Котенко. В свою очередь, Медведчук просил СБУ о возможности их перенаправления на подконтрольные Украине территории через КПВВ «Майорск». В тот же день глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук сообщил, что процесс передачи четырех удерживаемых лиц остановлен.