«ДНР» зарегистрировала восемь смертей и 170 новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки, 18 февраля, так называемый минздрав группировки «ДНР» зарегистрировал 170 случаев заболевания коронавирусом и восемь смертей.



Всего с начала пандемии группировки признала 23 394 случая заболевания коронавирусом. Из них на лечении находятся 5 146 пациентов, 16 276 человек выписаны с полным выздоровлением, 1 972 умерли.



За сутки выявлено 71 случай пневмоний, на 13 случаев больше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализирован 53. Всего на лечении 956 пациентов с пневмониями, из них 451 на кислородной поддержке (+14 за сутки).

Власти Украины не публикуют данные о заболеваемости на неподконтрольных территориях.