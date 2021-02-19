Фельдшер – с сотрясением мозга. На Донетчине пациент напал на медиков «скорой помощи»

В Краматорске произошло нападение на бригаду экстренной медицинской помощи. В результате фельдшер получил сотрясение мозга. Об этом сообщает Донецкий областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

В оперативную диспетчерскую поступил вызов от сотрудника полиции по поводу оказания помощи гражданину, который находился на улице возле дома. Диспетчер пыталась выяснить состояние больного и конкретизировать жалобы для определения режима реагирования на вызов, но сотрудник полиции не смог ответить на вопрос и настаивал на срочном выезде бригады экстренной медицинской помощи.

«На месте вызова, действительно, на лавочке у подъезда жилого дома находился мужчина и полицейские, которые сразу уехали. Для осмотра пациент был заведен в автомобиль. При этом с самого начала он вел себя агрессивно, ругался, а при осмотре в машине стал требовать наркотические препараты, разбрасывать вещи. Услышав, что будет вызван наряд полиции, ударил фельдшера по голове и скрылся», – рассказали в центре экстренной медпомощи.

Фельдшер написал заявление в правоохранительные органы, а также он был вынужден обратиться за медицинской помощью в травмпункт, где при обследовании у него обнаружили сотрясение головного мозга.

29 ноября 2020 года в Славянске женщина напала на фельдшера выездной бригады, требуя сделать ее ребенку ПЦР-тест на коронавирус. 14 января 2021 года Славянским городским судом Донецкой области вынесен приговор в отношении нападавшей, согласно которому она признана виновной в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.125 УК Украины. Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 850 гривен.