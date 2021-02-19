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В Енакиево «ДНР» пообещала не закрывать школу после митинга родителей

19 февраля 2021, 13:18

В Енакиево «ДНР» пообещала не закрывать школу после митинга родителей

В Енакиево глава подконтрольной группировке «ДНР» «администрации» города Роман Храменков провел встречу с работниками школы № 20 и родителями учащихся.

Поводом послужила акция протеста, которую родители провели 14 февраля, требуя не закрывать учебное заведение.

Как сообщается, на сайте «администрации», Храменков разъяснил присутствующим ситуацию, «которая складывается на сегодняшний день по некоторым учебным учреждениям, в том числе и по школе № 20».

При этом он пообещал присутствующим, что «несмотря на все трудности», школы в городе «закрываться не будут».

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