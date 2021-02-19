Людям с инвалидностью разрешат пересекать границу и КПВВ без очереди

Людям с инвалидностью предоставят право на внеочередное обслуживание в кассах, учреждениях и организациях, а также на внеочередной пропуск на границе или КПВВ. Соответствующий законопроект в первом чтении на заседании в пятницу приняла Верховная Рада.

Проект закона №4113 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усиления социальных гарантий лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью» поддержал 331 народный депутат.

Законопроектом предлагается внести изменения в законы Украины «Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине», «О государственной границе Украины», «О государственной пограничной службе Украины», «О пограничном контроле».

В частности, для лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью предусматривается предоставление права внеочередного обслуживания в любых кассах, на предприятиях, в учреждениях и организациях всех форм собственности и подчинения, которые предоставляют любые услуги населению,

Также речь идет о внеочередном пропуске лиц с инвалидностью первой группы, детей-инвалидов, лиц с инвалидностью, которые едут на лечение (при наличии подтверждающих документов), и сопровождающих лиц с инвалидностью или детей с инвалидностью (не более двух сопровождающих), через государственную границу Украины, контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения с временно неподконтрольными территориями не чаще одного раза в неделю в одну сторону, при отсутствии в транспортных средствах, на которых они перемещаются, других лиц.