Пограничники задержали перевозчика, который доставлял людей из Донецка через Россию и Крым

На админгранице с временно оккупированным Крымом задержали водителя, который организовывал перевозку людей по маршруту «Донецк-Россия-Чонгар». Мужчине грозит уголовная ответственность, сообщает Херсонский пограничный отряд Госпогранслужбы Украины.

Инцидент произошел на КПВВ «Чонгар» 18 февраля. Пятеро граждан Украины ехали с территории временно оккупированного Крыма на материковую часть Украины автомобилем «Nissan».

«В ходе проверки документов пограничники Херсонского отряда установили, что все они незаконно попали на территорию Крыма из Российской Федерации. Также пограничники выяснили, что водитель автомобиля организовал и осуществил незаконную переправку своих пассажиров с временно оккупированной части Донецкой области в Российскую Федерацию и впоследствии через "керченский мост" во временно оккупированный Крым и на материковую часть Украины», – рассказали в погранотряде.

В действиях перевозчика определены признаки совершения уголовного преступления, предусмотренного ст. 332 УК Украины «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины». Пограничники сообщили об этом представителям Национальной полиции и передали нарушителя правоохранителям.