Полиция нашла жителя Лимана, который шесть лет назад помогал боевикам

Жителя Лимана подозревают в совершении преступления против общественной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.



По данным правоохранителей, в 2014 году 35-летний мужчина помогал боевикам дежурить на дорогах района.



«Установлено, что в обязанности помощника боевиков входило осуществление "фильтрационно-пропускного" режима на автодороге между городом Лиман и поселком Ставки. Одной из задач пророссийских наемников было выявление патриотически настроенных граждан», — говорится в сообщении.



Мужчине было сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 260 ч.2 Уголовного кодекса Украины «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований». За это правонарушение предусмотрено до 8 лет лишения свободы.