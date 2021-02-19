Гармаш заявил о возможности своего выхода из состава делегации в ТКГ по Донбассу

Представитель отдельных районов Донецкой области в Трехсторонней контактной группе, журналист Сергей Гармаш не исключает возможности своего выхода из ее состава в случае дальнейшего участия в них «общественных экспертов». Об этом он сообщил в интервью изданию «Остров».



«Все просто: или я убеждаю руководство в правоте своих аргументов, и мы начинаем действенно реагировать на нарушение формата переговоров и режима конфиденциальности... Либо нужно задаваться вопросом: что я делаю на корабле, который плывет не в ту сторону? То есть, — не пора ли на выход?» — заявил Гармаш.



Он отметил, что «общественных экспертов» от группировок «ДНР» и «ЛНР» не приглашал ни один из членов группы.



«Россия заявила, что она не имеет отношения к формированию составов "других делегаций". Украина их не приглашала. ОБСЕ — тоже. Тогда — кто? Если мы соглашаемся с фактом присутствия этих людей, то мы, получается, признаём марионеток России из ОРДЛО отдельными делегациями?.. Мы не реагируем на это, а они уже третье заседание сидят на ТКГ», — подчеркнул Гармаш.



Он считает, что необходимо требовать соблюдения трехстороннего формата ТКГ, так, как это записано в Минских соглашениях. А также предложил игнорировать на ТКГ всех, кроме официальных представителей России и ОБСЕ.



При этом он подчеркнул, что не предлагает заблокировать переговоры или отказаться от Минского процесса, а говорит лишь о приведении Минска в его первоначальную форму, соответствующую документам.



Ранее глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что не против участия представителей общественности, которые присоединились к заседаниям от имени группировок «ДНР» и «ЛНР», но подчеркнул, что дискуссии должны проходить цивилизованно.

Украина ввела в состав своей делегации переселенцев из Донбасса в июне 2020 года. Донецкую область в политической группе ТКГ представляют журналисты Сергей Гармаш и Денис Казанский. Приглашенными представителями от Луганской области стали врач Константин Либстер и юрист, руководитель международной общественной организации «Луганское землячество» Вадим Горан.



На этой неделе в гуманитарную подгруппу ТКГ от Украины вошли переселенки-правозащитницы Татьяна Иванова и Юлия Красильникова.