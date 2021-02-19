В Донецке дорожает мясо курицы, а «ДНР» пытается сдерживать цены

В отдельных районах Донецкой области подорожали мясо птицы и яйца. В группировке «ДНР» объясняют рост цен тем, что подорожали импортные компоненты комбикормов, ветеринарные препараты, которые необходимы для выращивания птицы. В ОРДО нет этой продукции, ее завозят из России и Беларуси.



В так называемом «министерства агропромышленной политики и продовольствия ДНР» говорят, что договорились с местными производителями о фиксации оптово-отпускных цен на бройлерную мясопродукцию и яйца. Цены будут на уровне текущей недели. На мясо цены «заморожены» до 1 мая. А оптовую цену на яйцо планируют снизить в два этапа к весне.



В конце 2020 года на рынках и в магазинах городов ОРДО домашняя курица стоила в среднем 110 рублей за килограмм. Сейчас ее цена стартует от 125-135 рублей (48-51 грн.) за килограмм. Куриное филе стоит около 230 рублей (88 грн.) за кило, а до нового года его стоимость составляла 180-190 рублей (69-73 грн.) за кило.



Рост цен на мясо курицы наблюдается в ОРДО уже несколько лет. Проблема стала актуальной еще в 2018 году, когда цены выросли лишь на 30% из-за роста мировых цен на зерно.