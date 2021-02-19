Меркель заявила о неуспешности Минского процесса по Донбассу

Минский процесс не достиг успеха в разрешении конфликта на Донбассе. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на специальной сессии Мюнхенской конференции по безопасности.



«Когда речь идет о суверенитете и территориальной целостности Украины, мы не достигли никакого прогресса в последние годы. Минский процесс – это дипломатический инструмент, который может быть использован, но он не был успешен», – отметила Меркель



Канцлер Германии также подчеркнула, что Россия уже неоднократно провоцировала гибридные конфликты, потому нужна «жесткая совместная повестка дня» в отношении России.



«Мы должны предложить сотрудничество, с одной стороны, но, с другой стороны, мы должны ясно понять наши разногласия. Я могу только согласиться с президентом США в вопросе сильного ЕС. К сожалению, это не то, что Россия делает в данный момент», – заявила Меркель.