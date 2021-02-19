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НАПК: Олег Ляшко подделал выигрыш в лотерею на полмиллиона гривен

19 февраля 2021, 19:33

НАПК: Олег Ляшко подделал выигрыш в лотерею на полмиллиона гривен

Сотрудники Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) проверили декларацию Олега Ляшко и установили, что выигрышный лотерейный билет на полмиллиона гривен был ненастоящим.

Бывший народный депутат от «Радикальной партии» Олег Ляшко подделал лотерейный билет, который якобы оказался выигрышным. Как рассказал председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков, поддельный выигрыш составлял более 570 тысяч гривен.

«Нам подтвердили, что не было такого выигрышного билета. И было уголовное производство, он должен был быть привлечен к ответственности, но Конституционный суд отменил его», ㅡ сказал Новиков в интервью «НВ».

В случае если суд признает недействительность выигрышного билета, экс-депутату грозит ответственность по статье 366-2 Уголовного кодекса Украины (декларирование недостоверной информации). Санкция этой статьи предусматривает ограничение свободы до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, штраф или общественные работы.

В 2017 году Олег Ляшко внес в свою декларацию сразу три выигрыша от лотерейных билетов: на 283,5 тысяч гривен, 153,4 тысячи гривен и 134 тысячи гривен. Таким образом депутат заявлял, что выиграл на лотереях более полумиллиона гривен. Однако, как отмечали в «Украинской национальной лотерее», в этот период выигрышей в таких суммах не было зарегистрировано.

27 октября прошло года КСУ на закрытом заседании признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность для чиновников и судей в виде штрафа или лишения свободы за представление заведомо ложных сведений в декларации.

Также КСУ закрыл доступ к электронной декларации чиновников, а для НАЗК отменил, в частности, проверку и мониторинг образа жизни чиновников и судей.

Верховная Рада уже возобновила уголовную ответственность за умышленное декларирование ложных сведений и умышленное непредставление декларации. Но ответственность не предусматривает лишения свободы за такие действия.

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