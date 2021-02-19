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У президента обдумывают закон о нацменьшинствах в Украине

19 февраля 2021, 20:02

У президента обдумывают закон о нацменьшинствах в Украине

Украинская власть рассматривает возможность создания закона, который бы защищал национальные меньшинства в стране.

Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым принятие такого закона, сообщает его пресс-служба.

«Этот закон даст права национальным меньшинствам, но также будет защищать территориальную целостность и суверенитет Украины. Мы как государство защищаем традиции, праздники, язык, фольклор национальных меньшинств, но одновременно требуем уважения к украинским традициям, языку. Дети любого меньшинства должны знать язык своего народа и украинский. Это справедливо», ㅡ высказался президент.

Также, по его мнению, принятие такого закона сделает нацменьшинства в Украине равноправными.

В министерстве иностранных дел Украины считают, что такой законопроект поможет стране на международной арене, в частности, в вопросе защиты прав украинцев, проживающих за рубежом.

28 сентября 2017 года вступил в силу закон «Об образовании», который, в частности, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является украинский, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках — украинском, английском, других официальных языках ЕС. Представителям национальных меньшинств гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования.

МИД направил закон на экспертизу в Венецианскую комиссию, основным выводом которой стало то, что власти Украины должны добиваться баланса в языковой политике для того, чтобы языковая проблема не стала источником межэтнической напряженности в стране.

Венецианская комиссия рекомендовала пересмотреть положения закона, предусматривающие «дифференцированное обращение с языками коренных народов, языками национальных меньшинств, которые являются официальными языками ЕС, и языками национальных меньшинств, которые не являются официальными языками ЕС».

В начале февраля 2021 года Европейский Союз указал Украине на необходимость полностью реализовать рекомендации Венецианской комиссии относительно законов об образовании и государственном языке, а также принять закон о нацменьшинствах. 

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Нацменьшинства языковой закон

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