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ДТП в Луганске: Десять пассажиров двух маршруток получили травмы

19 февраля 2021, 20:54

ДТП в Луганске: Десять пассажиров двух маршруток получили травмы

В Луганске два маршрутных такси столкнулись, в результате чего десять пассажиров были травмированы. Как сообщают СМИ, подконтрольные группировке «ЛНР», ДТП произошло на пересечении улицы Лутугинская и 5-го Лутугинского проезда.

Водитель маршрутки № 147А, выезжая на пересечение улиц, не уступил дорогу маршрутке №122, которая ехала по главной дороге.

В центральную больницу Луганска медики доставили шестерых пострадавших. Из них трое отказались от госпитализации, двое направлены в нейротравматологическое отделение, один ㅡ в стоматологическое.

О судьбе еще четверых пострадавших пока не сообщается.

В Макеевке 19 февраля произошло ДТП с маршрутным автобусом ПАЗ и рейсовым автобусом Mercedes.

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