Коронавирус: «ДНР» и «ЛНР» сообщили о новых заболевших и умерших

За минувшие сутки в отдельных районах Донецкой области выявили 191 новый случай инфицирования коронавирусом. При этом 82 человека выздоровели, а 11 умерли.



Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».



За все время пандемии там подтверждают 23 585 заболевших ковидом. Из них выписаны 16 358 человек, а 1 983 умерли. Продолжают болеть 5 244 пациента.



Также за сутки выявили 60 заболевших пневмониями. Из них госпитализировано 47 человек. Всего на лечении находится 949 пациентов с пневмониями, из них 458 на кислородной поддержке (+15 за сутки).



В отдельных районах Луганской области «Минздрав» группировки «ЛНР» сообщает о 12 заболевших за сутки. При этом 18 человек выписано, а один пациент скончался.



Всего «ЛНР» зафиксировала 2 952 заболевших коронавирусом, из которых 2 468 человек уже выписаны, а 259 умерли.



У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.