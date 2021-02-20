«Далее будут офшоры и собственность». Секретарь СНБО пообещал новые санкции против политиков

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов анонсировал введение санкций против народных депутатов с большим состоянием, но «ни разу не работали в бизнесе».



«Когда я в прошлый раз сказал, что "продолжение следует", поверьте — продолжение следует. Далее будут офшоры, дальше будет собственность. Далее все, что украли с 1991 года у украинского народа, будет возвращено украинскому народу», — сказал секретарь СНБО в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» на канале «Украина» в пятницу вечером.



Далее Данилов обратился к депутатам с состоянием в сотни миллионов. При этом конкретных фамилий он не назвал.



«Все эти депутаты, которые сегодня сидят, у которых состояние 300 миллионов, 400 миллионов — люди добрые, где вы это взяли? Вы ни разу не работали в бизнесе, вы постоянно работали на должностях, у вас состояние на миллиарды. Останавливается все это. И поверьте, в ближайшее время на следующих заседаниях Совета нацбезопасности и обороны вы увидите еще больше интересного. Итам будут депутаты, и там будет много людей, которые ни разу не работали нигде, а имеют сегодня огромные состояния», — подчеркнул Данилов.

На заседании 19 февраля СНБО ввел санкции против 8 человек и 19 компаний. Среди них Виктор Медведчук и Оксана Марченко, а также гражданская жена нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака Наталья Лавренюк. Санкции введены за «финансирование терроризма».



Позже в СНБО пояснили, что Марченко и Лавренюк попали под санкции из-за того, что являются собственницами Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода в Ростовской области. По данным украинских спецслужб, этот завод снабжает нефтепродуктами незаконные вооруженные формирования «ДНР» и «ЛНР».



В партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», одним из лидеров которой является Медведчук, назвали эти санкции «политическими репрессиями».