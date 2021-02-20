Зеленский провел совещание по стратегии реинтеграции ОРДЛО

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по стратегии реинтеграции временно оккупированных территорий и развитию системы национальной безопасности и обороны. Об этом сообщает Офис Президента.



В частности, речь шла о том, что уже сейчас государство должно разрабатывать «эффективные инструменты безопасной реинтеграции временно оккупированных территорий».

Как сообщает пресс-служба президента, этот процесс будет включать создание международной коалиции на всех переговорных площадках, возобновление переговоров на международном уровне по деоккупации Крыма, реинтеграция детей и молодежи, наработка механизмов решения жилищных проблем, обеспечение информационного суверенитета, доступ к административным услугам жителей временно неподконтрольных территорий.



Также речь шла об укреплении украинской армии, которая будет функционировать в соответствии с принципами, нормами и стандартами государств-членов НАТО.



Кроме того, президент дал поручение министру обороны Андрею Тарану выработать четкий план комплектации Вооруженных сил новой и качественно отремонтированной техникой и подготовить сроки развития профессиональной армии. Глава государства также настаивает на обеспечении всех категорий военнослужащих ВСУ высокой заработной платой и выработке четкой программы обеспечения жильем всех военных, которые в этом нуждаются.

Дополнительно на совещании рассмотрели развитие стратегических отраслей промышленности. Зеленский поставил задачу увеличить долю оборонного заказа, улучшить менеджмент в этой сфере, предоставить план развития космической отрасли.

Вчера, 19 февраля, на закрытом заседании Совета национальной безопасности и обороны 19 февраля рассматривалась ситуация на Донбассе. Президент Украины Владимир Зеленский поручил вернуться к отработке пяти сценариев в отношении временно оккупированных территорий