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Зеленский провел совещание по стратегии реинтеграции ОРДЛО

20 февраля 2021, 10:35

Зеленский провел совещание по стратегии реинтеграции ОРДЛО

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по стратегии реинтеграции временно оккупированных территорий и развитию системы национальной безопасности и обороны. Об этом сообщает Офис Президента.

В частности, речь шла о том, что уже сейчас государство должно разрабатывать «эффективные инструменты безопасной реинтеграции временно оккупированных территорий».

Как сообщает пресс-служба президента, этот процесс будет включать создание международной коалиции на всех переговорных площадках, возобновление переговоров на международном уровне по деоккупации Крыма, реинтеграция детей и молодежи, наработка механизмов решения жилищных проблем, обеспечение информационного суверенитета, доступ к административным услугам жителей временно неподконтрольных территорий.

Также речь шла об укреплении украинской армии, которая будет функционировать в соответствии с принципами, нормами и стандартами государств-членов НАТО.

Кроме того, президент дал поручение министру обороны Андрею Тарану выработать четкий план комплектации Вооруженных сил новой и качественно отремонтированной техникой и подготовить сроки развития профессиональной армии. Глава государства также настаивает на обеспечении всех категорий военнослужащих ВСУ высокой заработной платой и выработке четкой программы обеспечения жильем всех военных, которые в этом нуждаются.

Дополнительно на совещании рассмотрели развитие стратегических отраслей промышленности. Зеленский поставил задачу увеличить долю оборонного заказа, улучшить менеджмент в этой сфере, предоставить план развития космической отрасли.

Вчера, 19 февраля, на закрытом заседании Совета национальной безопасности и обороны 19 февраля рассматривалась ситуация на Донбассе. Президент Украины Владимир Зеленский поручил вернуться к отработке пяти сценариев в отношении временно оккупированных территорий

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