Пентагон выступил за наращивание потенциала ВСУ для борьбы с российской агрессией

Министры обороны США и Украины Ллойд Остин и Андрей Таран обсудили сферу обороны. Пентагон подтвердил приверженность США наращиванию потенциала Вооруженных сил Украины с целью защиты от агрессии РФ.



Об этом новый министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин сообщил украинскому коллеге Андрею Тарану в телефонном разговоре в пятницу, 19 февраля.



Также США остаются приверженными своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.



Глава Пентагона вновь выступил за наращивание потенциала Вооруженных сил Украины с целью «более эффективной защиты от российской агрессии». Вашингтон поблагодарил Киев за вклад в международную безопасность. При этом американский министр указал на необходимость дальнейшего прогресса в проведении в Украине реформ в области обороны.



В свою очередь, украинский министр заверил, что Киев будет трансформировать оборонный сектор в соответствии с принципами и стандартами НАТО. Таран пригласил Остина участвовать в мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости Украины.

Вчера, 19 февраля, на закрытом заседании Совета национальной безопасности и обороны 19 февраля рассматривалась ситуация на Донбассе. Президент Украины Владимир Зеленский поручил вернуться к отработке пяти сценариев в отношении временно оккупированных территорий.