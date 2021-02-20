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Пентагон выступил за наращивание потенциала ВСУ для борьбы с российской агрессией

20 февраля 2021, 11:51

Пентагон выступил за наращивание потенциала ВСУ для борьбы с российской агрессией

Министры обороны США и Украины Ллойд Остин и Андрей Таран обсудили сферу обороны. Пентагон подтвердил приверженность США наращиванию потенциала Вооруженных сил Украины с целью защиты от агрессии РФ.

Об этом новый министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин сообщил украинскому коллеге Андрею Тарану в телефонном разговоре в пятницу, 19 февраля.

Также США остаются приверженными своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

Глава Пентагона вновь выступил за наращивание потенциала Вооруженных сил Украины с целью «более эффективной защиты от российской агрессии». Вашингтон поблагодарил Киев за вклад в международную безопасность. При этом американский министр указал на необходимость дальнейшего прогресса в проведении в Украине реформ в области обороны.

В свою очередь, украинский министр заверил, что Киев будет трансформировать оборонный сектор в соответствии с принципами и стандартами НАТО. Таран пригласил Остина участвовать в мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости Украины.

Вчера, 19 февраля, на закрытом заседании Совета национальной безопасности и обороны 19 февраля рассматривалась ситуация на Донбассе. Президент Украины Владимир Зеленский поручил вернуться к отработке пяти сценариев в отношении временно оккупированных территорий.

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