США должны выразить поддержку Украине в связи с обострением ситуации на Донбассе — Волкер

Соединенные Штаты должны продемонстрировать постоянную поддержку Украины в связи с обострением ситуации на Донбассе. Об этом Курт Волкер написал для СЕРА.



«Только на этой неделе трое украинских солдат были убиты минометным обстрелом, осуществленным под контролем России. Встречи "Нормандского формата" сорвались, и сейчас отсутствуют серьезные переговоры по принуждению России прекратить агрессию и восстановить мир и законное управление в Донецке и Луганске», — отмечает дипломат.



По его словам, Украина ищет четкие сигналы поддержки Запада, которые еще не поступали. Первой такой вещью он называет планируемый телефонный звонок Байдена-Зеленского, который должен состояться как можно быстрее.



Как отметил Волкер, оба президента «не должны становиться друзьями по переписке», но важно установить контакты на уровне глав государств, задать тон сотрудничества между администрациями обеих стран, поскольку для Украины это стало критически важным.



Также бывший спецпредставитель Госдепа по делам Украины призывает представителя Белого дома выразить возмущение предложением доверенного лица Кремля о том, чтобы Россия аннексировала Донбасс.



«Это зондирование почвы Кремлем незаконно на всех уровнях. Это провокация, специально направленная на Белый дом. И она легко отражается, если США отреагируют», — подчеркивает Волкер.



Он добавляет, что государственный секретарь Блинкен должен подтвердить соблюдение США Декларации Помпео от 25 июля 2018 года, в которой Соединенные Штаты обязались «не признавать претензии Кремля на суверенитет над территорией, захваченной силой вопреки международному праву».



Волкер также призывает США «восстановить стратегический диалог» с Украиной по основным вопросам геостратегического значения, упоминая, что встречи государственного секретаря и министра обороны США с их украинскими коллегами дважды в год поставили это на правильные рельсы.



Помимо этого, дипломат будет просить администрацию Байдена вновь начать настаивать на проведении в Украине реформ.



Он объясняет, что США могут помочь Украине в этом, «побуждая уголовные дела, которые уже ведутся против определенных украинских олигархов, и, сотрудничая с Украиной над усовершенствованием ключевых антикоррупционных и правоохранительных учреждений».



«Такую дорожную карту США могут легко и эффективно внедрить. Но США должны действовать быстро, поскольку силы, которые выступают против такой повестки дня, уже мобилизуются», — резюмирует Волкер.

В этой же статье Курт Волкер заявил, что США должны восстановить активную поддержку Украины, потому что ее успех остается для Запада стратегически важным.



Также экс-спецпредставитель США в Украине Курт Волкер заявлял, что Германия, Франция и ЕС должны прямо указать на ответственность России в вооруженном конфликте на Донбассе.



В начале декабря в Офисе президента Украины сообщили, что Государственный департамент США вернет должность спецпредставителя по вопросам Украины.



Эта должность появилась в 2017 году при администрации президента Дональда Трампа. Ее занимал Курт Волкер, который подал в отставку в сентябре 2019 года во время процедуры импичмента Трампа, которого обвинили в давлении на президента Украины Владимира Зеленского. Сенат оправдал Трампа.