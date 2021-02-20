На Донетчине выявили еще 168 случаев COVID-19

За минувшие сутки в Донецкой области умерли два человека в результате осложнений из-за коронавируса. Также подтверждено 168 новых случаев заболевания. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.



Летальные случаи случая зафиксировано в Бахмутской и Лиманской ТГ.



62 новых случаев COVID-19 выявили в Мариупольской ОТГ, 23 — в Краматорской, 18 — в Бахмутской, 13 — в Торецкой, 12 — в Славянской, 6 — в Добропольской, по 5 — в Часовярской, Солдатской и Угледарской ТГ, 4 — в Светлодарской, по 3 — в Мангушской и Марьинской, по 2 — в Северской и Белозерской, по 1 — в Константиновской, Кураховской, Великоновоселовской, Лиманской и Николаевской.



С начала пандемии в Донецкой области без учета неподконтрольной территории зафиксировано 48 183 случаев ковида, из которых 41 112 человек выздоровели, 1034 — умерли.