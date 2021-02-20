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Участниками боевых действий на Донбассе стали 400 тысяч украинцев

20 февраля 2021, 14:12

Участниками боевых действий на Донбассе стали 400 тысяч украинцев

Участниками боевых действий на Донбассе стали 400 тысяч украинцев. Почти 14 тысяч из них умерли вследствие войны, которую спровоцировала Российская Федерация.

Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников во время брифинга для государств-членов ООН, передает представительство Украины при ООН.

Резников отметил, что следствием агрессии РФ есть временная оккупация двух украинских регионов — Крыма и Севастополя, которые захвачены Россией полностью. А также разрушение еще двух регионов — Донецкой и Луганской областей, которые оккупированы частично.

Также он сообщил, что почти 14 тысяч украинцев уже погибли в этой войне, участниками боевых действий стали 400 тысяч наших граждан. Около 3,5 млн. жителей были вынуждены покинуть свои дома из-за войны и оккупации части Донбасса.

Кроме того, около 400 тысяч человек прошли принудительную российскую паспортизацию в оккупированных районах Донбасса. В Крыму принудительная паспортизация является тотальной, она затронула около 2,5 млн. граждан Украины.

Группировка «ДНР» выдала более 655 тысяч «паспортов», и еще 215,5 тысяч жителей неподконтрольной украинскому правительству части Донетчины получили российские паспорта. Такие данные сообщила «миграционная служба МВД ДНР».

24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий получение российского гражданства для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые контролируются группировками «ДНР» и «ЛНР».

Власти Украины сочли такие действия новым витком агрессии и оккупации территории, а также нарушением Минских соглашений. Киев призвал международных партнеров ответить усилением санкций против России.

Органы прокуратуры Донецкой и Луганской областей начали уголовные производства по фактам принудительной «паспортизации», организованной группировками «Л-ДНР». Указанные действия квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны. 

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