На Луганщине искусственно завышали тарифы на отопление больниц и школ. С помощью схемы удалось «отмыть» около 4 млн грн

Служба безопасности разоблачила масштабную сделку на теплоснабжение больниц, школ и других социальных учреждений Кременского района Луганской области. По предварительным данным, участники схемы вывели в тень более 4 миллионов гривен.



Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



По предварительным данным предварительного расследования, схему организовал руководитель местной коммерческой структуры. Благодаря своим связям среди бывших должностных лиц райгосадминистрации он обеспечил подконтрольному предприятию заказ на теплоснабжение объектов социальной сферы района.



Для получения «прибыли» участники сделки закладывали в стандартные тарифы стоимость экотоплива — брикетов. Но на самом деле они использовали для отопления бюджетных учреждений классические материалы. Полученную разницу переводили в наличные через аффилированные фирмы и конвертационные центры в Киеве.



Во время обысков по месту жительства и в офисных помещениях участников сделки правоохранители обнаружили финансовую документацию, печати шести «транзитных» фирм, компьютерную технику и черновые записи с доказательствами противоправной деятельности, а также почти 3,5 миллиона гривен.



Служба безопасности инициировала вопрос о наложении судом ареста на полученные средства. После проведения экспертизы специалисты установят точную сумму ущерба, причиненного местному бюджету из-за незаконной схемы.



Поэтому правоохранители будут принимать решение о сообщении правонарушителям о подозрения. Дело открыли по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.