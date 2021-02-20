На Луганщине выявили 45 новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки, 19 февраля, в Луганской области лабораторно подтверждено 45 новых случаев коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе облгосадминистрации.



6 новых случаев заболевания выявили в Лисичанске, 4 — в Рубежом, 29 — в Северодонецке, 2 — в Белокуракинском районе и 4 — в Папаснянском.



О летальных случаях не сообщается.



За все время исследований на подконтрольной части области коронавирус лабораторно подтвержден у 14 719 человек. Из них выздоровели — 13404 (160 за последние сутки), лечатся — 871, умерли 444 человека.



Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 — 11,5%.

За минувшие сутки, 19 февраля, в Украине выявили 6 295 новых случаев инфицирования коронавирусом. При этом 4 539 человек выздоровели, а 73 умерли.