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Организационно готовы. Стало известно, какие области первыми получат вакцину от COVID-19

20 февраля 2021, 19:22

Организационно готовы. Стало известно, какие области первыми получат вакцину от COVID-19

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что регионы организационно готовы к прибытию любого типа и количества вакцин. Разработан план доставки вакцины на склады и утверждены доплаты медикам за проведение прививок. 

«Есть четкий план, который позволяет сразу по прибытию вакцины развозить ее на областные склады 11 машинами одновременно: 7 областей (Житомирская, Киевская, Черниговская, Черкасская, Полтавская, Винницкая и г. Киев) получат вакцину в день развозки, другие – на следующий день», – сообщил Ляшко на своей Facebook-странице.

По его словам, мобильные бригады уже знают, какое количество вакцин, в какое учреждение здравоохранения им потребуется для прививки всех желающих в данной больнице.

Ляшко отметил, что Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) будет заключать договора с четко определенными медучреждениями, которые соответствуют всем требованиям для проведения вакцинации от COVID-19, и платить им за предоставленные услуги.

«В первый месяц для обеспечения готовности к проведению вакцинации НСЗУ будет выплачивать 8 тысяч гривен на одну мобильную команду медиков. Далее медицинское учреждение будет получать доплату за фактическое количество провакцинированных человек – 25 грн за первую дозу вводимой вакцины и 60 грн – за вторую», – уточнил главный санврач.

Данные о вакцинации будут вноситься в электронную систему здравоохранения, и только на основании этой информации НСЗУ будет оплачивать фактически предоставленные услуги.

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