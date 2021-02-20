«А кто отдаст задолженность?». «ДНР» расформировывает «Макеевуголь»

Группировка «ДНР» решила расформировать объединение «Макеевуголь». Часть шахт перейдет в другое подчинение, часть будет законсервирована. Об этом пишут в местных сообществах в соцсетях.



По имеющейся информации, в «министерстве угля ДНР», состоялось собрание по реорганизации, и директора шахт довели это до своих подчиненных.



Как сообщают в соцсетях макеевчане, в «Торезантрацит» переходят четыре шахты – «Иловайская», «Холодная Балка», им. Кирова, «Ясиновка-Глубокая». Шахта «Калиново-Восточная» присоединяется к «Горняк-95» и переходит в частные руки. Остальные шахты бывшего «Макеевугля» будут переведены в режим водоотлива и выборочно переданы на реструктуризацию. «Макеевуголь», оставшись без добычных шахт, ожидает расформирование.



Объединение «Макеевуголь» было основано еще в 1936 году, и в течение десятилетий являлось градообразующим предприятием Макеевки. Балансовые запасы угля оценивались около 195 млн. т, в том числе запасы коксующегося угля составляли свыше 52 млн. т.



Работники шахт «Макеевугля» и других поздразделений предприятия встревожены такой ситуацией. Люди переживают, что им не вернут задолженность по зарплате.



«Потихонечку уничтожают шахты... А отдадут деньги, которые не выплатил "Макеевуголь", или нет?.. Процветающий Донбасс... Задолженность по зарплате кто будет отдавать, если "Макеевуголь" расформируют?», – пишут макеевчане.



При этом «официальных» сообщений о реорганизации «Макеевугля» пока нет.

Вслед за захватом украинских государственных угольных предприятий, в марте 2017 года «ДНР» захватила все частные промышленные объекты на подконтрольной ей территории, лишив собственников возможности управлять предприятиями. Шахты были переведены под контроль пяти угольных предприятий «ДНР».



Уголь, который «ДНР» добывает в ОРДО, незаконно вывозится в Россию.



На шахтах «Макеевугля» в 2020 году образовалась задолженность по зарплате за несколько месяцев. «Глава ДНР» Денис Пушилин утверждал, что проблема в угольной отрасли «обострилась» из-за пандемии коронавируса – произошло снижение энергопотребления, в связи с чем упал спрос на сырье для электростанций.