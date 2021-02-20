За неделю через КПВВ на Донбассе прошли более 9,5 тысяч человек

В течение недели через КПВВ «Станица Луганская» и «Новотроицкое» прошли более 9,5 тысяч человек. При этом 10 человек не пропустили боевики «Л-ДНР». Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.



Как отмечается, в КПВВ «Станица Луганская» в целом пассажиропоток оставался на уровне предыдущей недели, очередей не было.



«За неделю в этом дорожном коридоре на временно оккупированную территорию Украины проследовали 4710 человек, а на контролируемую территорию – 4517 человек», – уточнили в ГПСУ.



В КПВВ «Новотроицкое» линию разграничения пересекли 182 гражданина и 32 транспортных средства на временно неподконтрольную территорию, и одновременно 162 гражданина и 29 транспортных средств проследовали на подконтрольную Украине территорию.



Кроме того, незаконные вооруженные формирования не пропустили 10 человек, украинские пограничники обеспечили их возвращение на контролируемую территорию.



Также в течение недели пограничники обнаружили четырех граждан, которые направлялись на контролируемую территорию по частично поддельным документам. Об этих фактах уведомили Нацполицию.



Через КПВВ «Новотроицкое» международные организации доставили на временно неподконтрольную территорию 18 грузовиков гуманитарной помощи. Автомобили перевозили продуктовые наборы, бытовую технику, строительные материалы и средства индивидуальной защиты. Общий вес гуманитарной помощи составил более 195 тонн.

Группировки «ДНР» и «ЛНР» с марта 2020 года ограничили перемещение граждан через подконтрольные им КПВВ в Донецкой и Луганской областях, установив особые правила проезда. Например, «ДНР» пропускает лишь по понедельникам и пятницам и только через КПВВ «Еленовка». Кроме того, должна быть уважительная причина на проезд, а выезжающие из ОРДЛО подписывают заявление о невозвращении до улучшения эпидемической ситуации. «ЛНР», в свою очередь, пропускает каждый день, но пройти пропускной пункт «Станицу Луганскую» можно раз в месяц. Поэтому для большинства жителей неподконтрольных районов единственным способом попасть на подконтрольную территорию есть проезд через Россию.



Однако такой проезд является незаконным, ведь гражданин пересекает украинско-российскую границу в сторону России в участке, где Украина ее не контролирует. Въезжая на территорию Украины из России граждане получают штраф за незаконное пересечение границы.



Народный депутат Верховной Рады Муса Магомедов в своем видеоблоге рассказал о порядке действий для граждан, которых штрафуют при проезде на подконтрольную украинской власти территорию из временно оккупированных районов Донбасса через Россию, чтобы избежать штрафа.