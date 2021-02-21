Ситуация в зоне ООС: 7 обстрелов за сутки

За минувшие сутки, боевики семь открывали огонь по украинским позициям на Донбассе. Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.



Под огнем оказались укрепления ОС вблизи Пивденного, где боевики открывали прицельный огонь из артиллерийских систем 122-го калибра и снайперского оружия. Возле Новогродовского боевики стреляли из минометов 120-го калибра. В результате обстрела были повреждены три жилых дома, линия электросетей и газопровод. Пострадавших среди гражданского населения нет.



Из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики стреляли возле Попасной и Екатериновки.



Боевых потерь и ранений среди состава ООС нет.