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Украина ввела санкции против владельца «Спортмастер-Украина»

21 февраля 2021, 10:11

Украина ввела санкции против владельца «Спортмастер-Украина»

Украина ввела санкции в отношении сингапурской компании portmaster Operations Pte. Ltd, которой принадлежит крупнейшая розничная сеть торговли спорттоварами «Спортмастер-Украина». Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

В отношении сингапурской Sportmaster Operations вводится полный запрет торговых операций, транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, а также запрет ввоза ее продукции непосредственно компанией или с привлечением представителей иностранных государств и применяются санкции по предотвращению вывода капиталов за пределы Украины.

В сеть входят около 30 магазинов в 15 городах Украины, которые ежегодно посещают около 10 млн человек, а всего в компании занято свыше 1 тыс. работников. Помимо того «Спортмастер-Украина» развивала сеть дилерских и франчайзинговых магазинов, которая на территории Украины включает более 150 торговых точек (в т.ч. франчайзинговые Columbia, Sportlandia, Weekender, B2G) общей площадью более 16 тыс. кв. м в более чем 30 городах по всей стране.

«(Компания) образована в постсоветский период братьями Николаем и Владимиром Фартушняк, уроженцами города Кривой Рог. Они же и открыли в 1996 году представительство в Киеве, а затем и в Украине», — отмечается на сайте.

В госреестре братья Фартушняк по-прежнему указаны бенефициарами «Спортмастер-Украина» с долями 30,79%, а еще такую же долю контролирует их партнер Александр Михальский. У всех у них в госреестре указано гражданство Мальты и адрес проживания в Швейцарии.

Братья Фартушняк и Михальский через сингапурскую Ostin Operations Pte. Ltd. являются также бенефициарами розничной сети торговли одеждой «O`stin», которая на территории Украины включает, согласно ее сайту, 39 магазинов в различных городах.

В целом сеть «Спортмастер» представлена почти 500 магазинами в России, Украине, Беларуси, Казахстане и пыталась выйти на рынок Китая, а во второй половине 2019 года объявила о покупке крупных торговых сетей спорттоваров в Польше и Дании. Компания, по ее данным, входит в Топ-10 мировых спортивных ритейлеров и является крупнейшей в Восточной Европе.

Выручка «Спортмастер-Украина» в 2019 году выросла на 13% — до 2,32 млрд грн, а чистая прибыль — на 5,7%, до 0,37 млрд грн. Данные за 2020 год пока отсутствуют. На сайте компании в качестве банка указан Альфа Банк (Киев).

Выручка «Остин» в 2019 году увеличились на 1,7% — до 585 млн грн, а чистая прибыль — на 4%, до 32,6 млн грн.

В 2017 году в Киеве пикетировали один из магазинов сети «Спортмастер» с требованием прекратить работы сети в Украине после того, как «Спортмастер» был указана спонсором конкурса красоты в оккупированном Луганске. Сообщения о пикетах против работы сети в Украине, в частности, в Киеве и Николаеве, были также в 2014 году.

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