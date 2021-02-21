«ДНР»: 124 заболевших и 9 умерших от COVID-19 за сутки

За минувшие сутки в отдельных районах Донецкой области коронавирусную болезнь выявили у 124 человек. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ДНР».



Как утверждают в «ДНР», 20 февраля единственная ковид-лаборатория, расположенная в Донецке, провела 383 исследования, из которых подтвердила 106 случаев заболевания. Еще у 18 человек диагноз установили клинико-эпидемиологически.



Девять человек умерли от осложнений в течение суток.



По состоянию на 21 февраля «ДНР» подтверждает 23 709 случаев заболевания COVID-19. Из них 16 397 человек выздоровели, летальных случаев — 1994.



У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.

За минувшие сутки в Украине выявили 4 489 новых заболевших коронавирусом. При этом 1 557 человек выздоровели, а 58 умерли.