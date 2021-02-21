В ВСУ ковидом заболели еще 22 человека, двое — в зоне ООС

За прошедшие сутки в Вооруженных силах Украины выявлено 22 новых случая заболевания COVID-19. Об этом сообщает Командование медсил ВСУ.



В учреждения здравоохранения госпитализированы пятеро человек, двое из них в военные мобильные госпитали в Часов Яре Донецкой области и Северодонецке Луганской области.



«Состояние здоровья больных удовлетворительное, назначено необходимое лечение», — говорится в сообщении.



По состоянию на 21 февраля коронавирусной болезнью болеет 556 человек. За время пандемии выздоровели 15 684 человека, летальных случаев — 44.



На изоляции, в том числе самоизоляции, находится 122 человека.

За минувшие сутки в Украине выявили 4 489 новых заболевших коронавирусом. При этом 1 557 человек выздоровели, а 58 умерли.