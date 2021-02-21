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Боевики за неделю не впустили в ОРДЛО десять граждан

21 февраля 2021, 17:41

Боевики за неделю не впустили в ОРДЛО десять граждан

В течение недели линию соприкосновения на Донбассе пересекли почти десять тысяч человек. Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Через КПВВ «Станица Луганская» на оккупированную территорию направились 4710 человек, на подконтрольную территорию — 4517 человек.

Боевики по-прежнему открывают свой пункт пропуска со стороны КПВВ «Новотроицкое» только дважды в неделю. С понедельника этот дорожный коридор пересекли 182 человека и 32 транспортных средства, в обратном направлении −162 гражданина и 29 транспортных средств.

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Кроме этого, боевики не пропустили в ОРДЛО десять граждан. Пограничники обеспечили их возвращение на контролируемую территорию.

В свою очередь, пограничники выявили четырех граждан, которые направлялись на контролируемую территорию по частично поддельным документам. Информация об этом передана сотрудникам Нацполиции.

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