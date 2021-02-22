За минувшие сутки на Донбассе зафиксировали нарушение «режима тишины»

За сутки, 21 февраля, незаконные вооруженные формирования один раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Подчеркивается, что вблизи Светлодарска НВФ совершили несколько прицельных выстрелов в сторону украинских позиций из снайперского оружия. Потерь в рядах украинских военных не зафиксировало.



В свою очередь группировка «ДНР» заявила о гибели своего «военнослужащего» и ранении еще двух в результате обстрела окраины Горловки в субботу, 20 февраля.



