Украина договорилась о дополнительных 5 миллионах доз вакцины от ковида NovaVax

Власти Украины договорилась о дополнительных поставках в страну 5 миллионов доз американской вакцины NovaVax.



Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



Он добавил, что соответствующая сделка будет утверждена подписанием договоренность.



Вакцину производят на мощностях Serum Institute в Индии.



Общий объем вакцины NovaVax, который будет поставлен в Украину, на сегодня составляет 15 миллионов доз, отметил Степанов.



Глава Минздрава Максим Степанов на выходных прибыл в Индию. Там он, в частности, проконтралировал отправку первых 500 тысяч доз вакцины Covishield, которона производится в Индии по лицензии Oxford-Astra Zeneca.