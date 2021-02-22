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Украина договорилась о дополнительных 5 миллионах доз вакцины от ковида NovaVax

22 февраля 2021, 09:49

Украина договорилась о дополнительных 5 миллионах доз вакцины от ковида NovaVax

Власти Украины договорилась о дополнительных поставках в страну 5 миллионов доз американской вакцины NovaVax. 

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Он добавил, что соответствующая сделка будет утверждена подписанием договоренность.

Вакцину производят на мощностях Serum Institute в Индии.

Общий объем вакцины NovaVax, который будет поставлен в Украину, на сегодня составляет 15 миллионов доз, отметил Степанов.

Глава Минздрава Максим Степанов на выходных прибыл в Индию. Там он, в частности, проконтралировал отправку первых 500 тысяч доз вакцины Covishield, которона производится в Индии по лицензии Oxford-Astra Zeneca.

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