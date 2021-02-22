ОБСЕ продолжает фиксировать новые мины у Докучаевска

Наблюдатели миссии ОБСЕ впервые обнаружила 45 противотанковых мин возле Докучаевска Донецкой области. Об этом сообщается в отчете миссии.



«17 февраля в поле примерно в 4,5 км к юго-востоку от н. п. Докучаевск (неподконтрольный правительству, 30 км к юго-западу от Донецка) беспилотный летательный аппарат (БПЛА) СММ», - говорится в отчете.



По оценке наблюдателей, боеприпасы принадлежали вооруженным формированием и не были зафиксированы на снимках от 19 декабря 2020 года.

15 февраля миссии ОБСЕ также увидела новые мины у Докучаевска.