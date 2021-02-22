Сбербанк взыскал с Донецкой железной дороги 56 миллионов долларов долга

Хозсуд Донецкой области суд частично удовлетворил иск Сбербанка к «Укрзализныце» и решил взыскать с УЗ 56,1 млн долларов задолженности «Донецкой железной дороги». Об этом сообщает Finbalance.



Сбербанк просил суд взыскать с «Укрзализныци» 56,1 млн долларов задолженности и 149 млн гривен пени. Хозсуд Донецкой области удовлетворил требования банка в части взыскания задолженности, в части пени истцу было отказано.



Отмечается, что в декабре Хозсуд города Киева открыл производство по делу по иску Сбербанка к «Укрзализныце» о взыскании 17,25 млн долларов по начисленным за период с 14 декабря 2017 года по 23 ноября 2020 года и неоплаченными процентами за пользование кредитной линией.



Как сообщала УЗ, по приблизительным подсчетам сумма обязательств ГП «Донецкая железная дорога» перед кредиторами превышает 6,5 млрд гривен, в том числе перед Сбербанком — 3,5 млрд гривен, ВТБ Банком — 1,2 млрд гривен.