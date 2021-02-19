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Украинский вице-премьер замечен рядом с Кадыровым на оружейной выставке в ОАЭ. Шмыгаль ждет объяснений

Обновлено
22 февраля 2021, 11:37

Украинский вице-премьер замечен рядом с Кадыровым на оружейной выставке в ОАЭ. Шмыгаль ждет объяснений

Премьер-министр Денис Шмыгаль ждет от вице-премьер-министра — министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского объяснений относительно фотографии, на которой он запечатлен на оружейной выставке IDEX-2021 в Абу-Даби рядом с главой Чечни, соратником президента России Владимиром Путиным, Рамзаном Кадыровым.

Эту фотографию Шмыгаль опубликовал на своей странице в Facebook и добавил подпись: «Жду от Олега Уруского срочного объяснения».


Вчера Олег Уруский действительно находился на вышеупомянутой выставке. Вице-премьер отмечал, что возглавляет украинскую официальную делегацию на международной военно-технической выставке IDEX-2021 в Абу-Даби.

Также было опубликовано видео с выставки, на котором видно, что Уруский и Кадыров идут рядом.

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