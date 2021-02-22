Вице-премьер — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский прокомментировал фотографию, на которой он запечатлен рядом с соратником президента России, главой Чечни Рамзаном Кадыровым во время военной выставки IDEX-2021 в Абу-Даби.



«Размещение руководителей официальных делегаций во время шествия в начале церемонии определяет Протокол государства-организатора. Была применена практика, согласно которой, личные гости Правящей семьи были размещены в алфавитном порядке», — рассказал Уруский в своей публикации в Facebook.



Он добавил, что «лично во время, в ходе и после церемонии не имел (и не собираюсь иметь) никаких контактов с главой делегации РФ», которым является Кадыров.



Украинская делегация обратили внимание местного протокола относительно неприемлемости подобных ситуаций в будущем, подчеркнул вице-премьер.



«Также не считаю возможным "шарахаться" от представителей ни страны-агрессора, ни любой другой страны, демонстрируя, таким образом, неуверенное поведение и слабость украинской стороны», — резюмировал Уруский.



Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль опубликовал в Facebook фотографию, на которой Уруский идет рядом с Кадыровым и представителями других делегаций. Глава правительства потребовал от подчиненного «срочного объяснения».