Зеленский объяснил почему МВФ отказал Украине в транше кредита

Международный валютный фонд отказался предоставлять Украине транш кредита в 700 млн долларов, в том числе из-за обязательств украинской власти принять ряд законов. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время Всеукраинского форума «Украина 30. Инфраструктура».



«Еще у нас два транша. Всего в этой программе три транша: 700 еще млн и еще 700 млн. Сейчас должны они были предоставить дату, когда будет выделен второй транш 700 млн. Программа не выполнена из-за некоторых вещей. Например, по юридическому направлению: закон о Высшем совете правосудия...» — рассказал Зеленский.



Также, по его словам, среди причин невыполнения программы — это законопроект о НАБУ.



«Есть еще несколько экономических законов, которые должны мы сделать. Такая договоренность», — сказал президент.



В субботу, 13 февраля, постоянный представитель Международного валютного фонда Йоста Люнгман заявил, что миссия МВФ завершила работу в Украине, которая продолжалась с 11 января. Обсуждение он назвал продуктивным, однако указал, что нужен больший прогресс.