«ДНР» до конца года собирается вакцинировать от коронавируса 1 млн человек

Группировка «ДНР» намерена вакцинировать около миллиона человек до конца текущего года. Об этом заявил глава формирования Денис Пушилин.



Он отметил, что показатель в миллион человек, которые должны получить прививку до конца года в ДНР, является предварительной оценкой. В первоочередном порядке прививку должны получить медики, учителя, соцработники и бойцы.



Утверждается, что в отдельных районах Донецкой области проживает 2 235 406 человек.



Следующую партию российской вакцины в «ДНР» ожидают уже на этой неделе.



Пушилин также сообщил, что в понедельник ему сделана вторая прививка российской вакцины «Спутник V». Первую дозу препарата он получил три недели назад. По его словам, недомоганий после первой прививки он не ощутил.

В январе «Новости Донбасса», ссылаясь на свои источники, сообщали о подготовке к вакцинации среди бюджетников в Донецке. Вакцинация «Спутником V» является добровольной и бесплатной: если сотрудник готов вакцинироваться, то ему надо написать соответствующее заявление.



У некоторых стран вызывает вопросы качество российской вакцины и прозрачность исследований. Украина не планирует использовать российскую вакцину.