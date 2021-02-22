На КПВВ под Донецком провели более 500 экспресс-тестов. Ковид ни у кого не обнаружили

На КПВВ «Новотроицкое» в общей сложности провели уже более 500 экспресс-тестирований на антиген коронавируса. При этом ковид ни у кого из прибывших с временно неподконтрольной территории не обнаружен.



Об этом сообщил начальник отдела здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко.



«Начиная с 15 января было обследовано 511 желающих методом быстрых антигенных тестов. Позитивный результат не выявлен ни у кого», — сказал он во время брифинга.

КПВВ «Новотроицкое» остается единственным пунктом пропуска на линии соприкосновения, который работает в Донецкой области. При этом пропуск людей осуществляется только понедельникам и пятница — в остальные дни работу блокирует группировка «ДНР».



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