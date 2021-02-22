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Ипотечный бум. Зеленский анонсировал программу кредитов под 5-7% уже в этом году

22 февраля 2021, 14:42

Ипотечный бум. Зеленский анонсировал программу кредитов под 5-7% уже в этом году

Бум ипотеки в Украине может произойти, когда ставка по кредитам снизится до 5%, и эта цель является достижимой. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами в рамках Всеукраинского форума «Украина 30. Инфраструктура».

Он отметил, что программа доступного кредитования для бизнеса под 5-7-9% работает, и общий объем выданных кредитов уже составил около 20 миллиардов гривен.

«Часть людей получили эти деньги на перекредитование в период ковида. Но часть просто открыли новый бизнес. Начиналась программа очень медленно, но сейчас она очень популярна. То же самое я хочу сделать с ипотекой», – сказал Зеленский.

По словам президента, ипотека под 7% стартует уже в этом году.

«Как мы и обещали, в 2021 году она должна заработать. Не все так просто с этой ипотекой. Мы действительно полтора года боролись с тем, чтобы Национальный банк Украины снизил учетную ставку, на сегодня она составляет 6%», – добавил глава государства.

Зеленский также отметил, что программу ипотеки под 7% с каждым месяцем будут упрощать, чтобы люди могли к ней присоединиться.

«Бум в Украине экономический, бум ипотечный может быть, когда процент по кредиту будет 5%, ипотека будет 5%. Считаю, что это наша мечта, к которой мы можем дойти и обязательно дойдем», – подчеркнул президент.

По его словам, отдельно в ипотечном кредитовании разрабатывается программа лизинга жилья под 5%.

«В Нацполиции она уже работает только для своих служащих. Но в принципе для всех людей, которые получают зарплату из бюджета, точно в этом году появится и такая возможность. Мы идем и по этой программе, хоть она также непростая», – добавил Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в этом году в Украине стартует новая жилищная программа для переселенцев в рамках государственного проекта «Большая стройка». К реализации программы планируют подключить «Нафтогаз», потому что будет предлагаться формат строительства жилья с солнечными батареями.

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