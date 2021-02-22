За передачу гостайны боевикам «ДНР» задержан сотрудник ГФС

Сотрудника Главного оперативного управления Государственной фискальной службы Украины подозревают в передаче боевикам «ДНР» данных, отнесенных к государственной тайне. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.



По данным следствия, подполковник налоговой милиции, привлекая свою жену – гражданку Украины, которая проживает на неподконтрольной Украине территории и работает в структуре «министерства доходов и сборов ДНР», контактировал с участниками незаконных вооруженных формирований «ДНР» и выполнял их задания.



«В частности, правоохранитель через электронные почтовые ящики передавал собранные сведения о личном составе органов государственной безопасности и разведывательных органов Украины, их налоговую отчетность, выборку из таможенной базы по внешнеэкономическим операциям госпредприятий оборонного заказа по суммам контрактов, перечень экспортируемых товаров и конечных получателей, а также другую информацию, содержащую сведения, составляющие государственную тайну», – говорится в сообщении Офиса генпрокурора.



Как сообщает Государственное бюро расследований, подполковника налоговой милиции задержали в порядке ст. 208 УК Украины по месту жительства в городе Киеве 20 февраля после передачи тайного документа.



Были проведены обыски по месту работы и жительства задержанного и других лиц, которые могли способствовать работнику правоохранительного органа в его «деятельности».



21 февраля налоговику сообщено о подозрении по факту содействия деятельности террористической организации «ДНР», а также разглашения сведений, составляющих государственную тайну, и несанкционированных действий с информацией, обрабатываемой в автоматизированных системах (ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 328, ч. 3 ст. 362 УК Украины).



Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранения от должности.