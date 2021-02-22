В Донецкой ОГА рассказали, когда начнется вакцинация

Вакцинация в Донецкой области начнется по мере поступления вакцины в страну. Сейчас происходит обучение мобильных бригад, которые будут задействованы в вакцинации. Об этом сообщил замначальника управления организации и развития медпомощи департамента здравоохранения ДонОГА Александр Педенко.



«Донеччина готова к прививочной кампании. Проходят обучение мобильные прививочные бригады. В конце этой недели в Киев будет отправлена группу из будущих тренеров, которые затем обучат наши мобильные бригады и других специалистов по вакцинации непосредственно в области», — сказал он.



Педенко уточнил, что после поступления вакцины в областные склады начнется распределение в те учреждения, где сформированы мобильные бригады. Согласно дорожной карте, в области будет создано около 20 мобильных бригад. В ее составе будут врач, двое медсестер, регистратор и водитель.

С начала пандемии в Донецкой области без учета неподконтрольной территории зафиксировано 46 455 случаев ковида, из которых 43 337 человек выздоровели, 1036 — умерли.