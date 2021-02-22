В Луганской области выявлено еще 12 случаев коронавируса

За прошедшие сутки, 21 февраля, в Луганской области лабораторно подтверждено 12 новых случаев COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе облгосадминистрации.



Пять новых случаев выявили в Лисичанске, четыре в Кормянском районе, три в Рубежном.



За все время исследований в области коронавирус лабораторно подтвержден у 14 751 человек. Из них выздоровели — 13406, лечатся — 898, умерло 447 человек.



Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 — 11,4%.